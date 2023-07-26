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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:33:00

Marmaray'da 10 yılda 1 milyar yolcu taşındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray ile 10 yılda taşınan yolcu sayısının 1 milyara ulaştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray ile 10 yılda taşınan yolcu sayısının 1 milyara ulaştığını söyledi. Uraloğlu, "Gebze-Halkalı güzergahındaki seyahat süresini 108 dakikaya düşüren Marmaray, 10 yılda 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa kıtasından daha fazla yolcu taşıdı. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır. 2023 yılında Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor" dedi.

İstanbul Boğazı'nın altına inşa edilen ve 2013'te açılışı yapılan Marmaray'ın 60.46 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, ilk etapta 5 istasyonla seferlere başlayan Marmaray'ın, bugün 76.6 kilometre uzunluğunda 43 istasyonla vatandaşa hizmet verdiğini söyledi. Uraloğlu, Marmaray'ın yük taşımacılığında da tarihe geçtiğini söyledi.

Etiketler : Marmaray Abdulkadir Uraloğlu Gebze-Halkalı güzergahı
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