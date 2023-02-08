Marmaray ve İstanbul Havalimanı metrosu 24 saat hizmet verecek

Marmaray ve İstanbul Havalimanı metrosu 24 saat hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00'e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."