Marmaray ve İstanbul Havalimanı metrosu 24 saat hizmet verecek
Kaynak: AA
TCDD, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00'e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."
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