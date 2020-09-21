21 Eylül 2020 Pazartesi 16:41:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 16:41:00
Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu
Kaynak: AA
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Marmaray seferleri, yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması yüzünden yapılamıyor.
Marmaray hattını besleyen Kazlıçeşme-Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.
Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
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