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26 Ocak 2022 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 11:55:00

Marmaray bugün de ücretsiz

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı. Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." dedi.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu MARMARAY ÜCRETSİZ
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