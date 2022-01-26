Marmaray bugün de ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı. Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." dedi.