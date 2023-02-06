Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de bu gece ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-75 kilometre/saat) İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yer yer hamleli (80 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti
- Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi
- Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı
- "81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında"
- Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklama