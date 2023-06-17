Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.