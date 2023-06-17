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17 Haziran 2023 Cumartesi 12:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 12:08:00

Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji marmara yağış
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