Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: AA
Marmara'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
- Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi
- YKS'de ilk oturum TYT sona erdi
- "Karbonun ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte"
- İstanbul'un 6 ilçesinde 24 saat süreli su kesintisi uygulanacak
- Mobil sosyal market tırı Kahramanmaraş'ta 60 bini aşkın kişiye ulaştı
- Malatya'da 69 bin depremzede konteynerlere yerleştirildi