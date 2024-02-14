Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışın 1000 metre rakım üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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