Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Marmara'nın doğusunda bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa yakasından başlayarak yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.
��Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 28, 2023
Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @tekirdaggovtr @kocaelivaliligi @TC_istanbul @BursaValiligi @yalovavaliligi @bilecikvaliligi @SakaryaValiligi pic.twitter.com/sloJQUroSY
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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