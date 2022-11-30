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30 Kasım 2022 Çarşamba 16:40:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 16:40:00

Marmara'nın batısı, İzmir, Aydın ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara Bölgesi'nin batısı, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın batı kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli'nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış (metrekareye 21-60 kilogram) öngörülüyor.

Son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın batı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yerel olmak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : marmara yağış meteoroloji
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