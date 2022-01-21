VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit Başbakan Menderes'in anısına yazılan 'Menderes Zeybeği' dinleyiciyle buluştu
"Barış için arabulucu olabiliriz"
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor!
Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar
Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor
AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı
ABD'de 5G'ye geçiş havacılık sektöründe endişeye neden oldu
Kremlin tekliflerini sundu!
İlk görev yeri kutuplar olacak
S-400'lere karşı Türkiye'den SİHA alabilirler
AFAD'dan vatandaşlara uyarı
Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında
Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü
"Minik Asiye" haftaya taburcu edilecek
Rusya-Ukrayna geriliminde çok konuşulacak SİHA detayı
Yarıyıl tatili uzatılacak mı?
Belediye şehri haraca bağlamış
Hedef tam normalleşme
Arjantin, İranlı isim için Interpol'e başvurdu!
Omicron varyantında kritik tarih belli oldu
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon
21 Ocak 2022 Cuma 15:22:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 15:22:00

Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, geçen yıl Marmara Denizi'ndeki müsilajın (deniz salyası), bu yıl görülme olasılığının düşük olduğunu kaydetti.

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, AA muhabirine, bu olayın, biyolojik, kimyasal, fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli denizel organizmaların çoğalması sonucu doğal olarak ortaya çıktığını anlattı.

ÇOMÜ olarak bu konuda geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını, geçen yıl sorunlu bir dönem yaşandığını anımsatan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, şunları söyledi:

"Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi zaten evsel ve endüstriyel kirliliğin yanı sıra iklim şartlarının da müsilaj oluşturan organizmaların üremesi için ortam sağlaması şeklindeydi. Bu seneye baktığımızda herhangi bir sorun görmüyoruz. İklim şartları normal, mevsimsel seyrinde devam ediyor. Son yaptığımız örneklemeler var ki henüz 2 gün önce yaptık. Çanakkale Boğazı ve Bandırma'dan örneklerimiz var. Su sıcaklığının 9-10 dereceler arasında seyrettiğini gösterdi bize. Çeşitli projelerimizden de örneklemelerimize devam ediyoruz."

Eylül ve ekimden itibaren mevsimsel seyrin uygun gittiğini kaydeden Büyükateş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemlerde de şartlar bu şekilde devam ettiğinde organizmaların mevsimsel uygun ortamların sistemde oluştuğunda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Yaptığımız örneklemeler de bu çerçevede. Şu an için iklimsel şartlara baktığımızda geçen yıl yaşadıklarımızı yaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Ama tabi ki dinamik sistemler, sucu sistemler, atmosferik olayların gelişimi bu durumda çok önemli. Dolayısıyla takip etmeye devam edeceğiz."

"Ciddi bir çalışma yürütüldü"

Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı ve ilgili kuruluşların müsilajın bertarafı konusunda ciddi önlemler aldığını hatırlattı.

Bununla ilgili bilim insanlarının da büyük gayretler sarf ettiğini ve müsilajın ortadan kaldırılması ya da oluşumunun önlenmesi için çeşitli projeler hazırlandığını dile getiren Büyükateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bakanlık hem de üniversiteler bu konuda çok titiz çalışmalar yaptı. Bizim şu anda da devam eden TUBİTAK projelerimiz var, üniversite projeleri var müsilaj ile ilgili. Yoğun olarak bu konuda çalışmalara devam ediliyor. Çeşitli mercilerden balıkların tüketilmesinde sorun olmadığı, daha çok çift kabuklu yumuşakçalar üzerinde sorunların olabileceğini söylemiştik. Ancak halkımızda bir endişe oluştu. Süreçte balık tüketiminde herhangi bir sakınca yok. Vatandaşlarımız normal balık tüketimine devam edebilir. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor."

Etiketler : Prof. Dr. Yeşim Büyükateş MARMARA MÜSİLAJ
Şair tez konusu

Şair tez konusu
Huysuz Virjin rolüne talibim

Huysuz Virjin rolüne talibim
Unutulur'u coverladı

Unutulur'u coverladı
Albüm müjdesi

Albüm müjdesi
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
Rusya tatili ödülü

Rusya tatili ödülü
Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Gösterinin geliri genç müzisyenlere
41'inci okulunu Siirt'te açıyor

41'inci okulunu Siirt'te açıyor
Kıskançlık Alina'yı yordu

Kıskançlık Alina'yı yordu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER