Marmara'da ulaşıma fırtına engeli
Kaynak: TRT Haber
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği askıya alınırken, THY de İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferini iptal etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin 15.15 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
THY'den yapılan açıklamada, bugün Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferin iptal edildiği belirtildi.
- Elon Musk'ı gezdirmişlerdi! İsrail'in Kibbutz yalanları tek tek çürütüldü
- Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri tutuklandı
- Malatya'da 736 deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
- Marmara'da ulaşıma fırtına engeli
- Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
- "Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoruz"