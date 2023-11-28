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Marmara'da ulaşıma fırtına engeli
28 Kasım 2023 Salı 16:04:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 16:04:00

Marmara'da ulaşıma fırtına engeli

Kaynak: TRT Haber

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği askıya alınırken, THY de İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferini iptal etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin 15.15 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, bugün Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferin iptal edildiği belirtildi.

Etiketler : hava koşulları gemi trafiği sefer iptali marmara thy
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