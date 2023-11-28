Marmara'da ulaşıma fırtına engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin 15.15 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, bugün Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferin iptal edildiği belirtildi.