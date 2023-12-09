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09 Aralık 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 08:00:00

Marmara'da kar yağışı başladı

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Marmara Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu için sağanak ve sel uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesinde ilk kar yağışı, Edirne Keşan'da başladı.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de görüldü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de kar yağışı başladı.

SAĞANAK UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Marmara''nın doğusu için sağanak uyarısı yapıldı.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu.

Etiketler : meteoroloji marmara kar sağanak
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