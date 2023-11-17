Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ekim ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması, metrekareye 72 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bölgede geçen yıl ekimde metrekareye 20,7, bu yılın aynı ayında ise 34,3 milimetre yağış düştü. Yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı.

Ekim ayındaki yağışlarda Kocaeli ve Sakarya'da yüzde 40 ila 60 arasında artış yaşanırken Marmara Bölgesi'nin batısında yüzde 80'in üzerinde azalma görüldü.

Yağış gün sayıları Tekirdağ ve Kırklareli'de ekimde 3 günün altına düştü.

"ÜLKEMİZ İKLİMSEL DEĞİŞİKLİKTEN ÇOK YOĞUN ETKİLENİYOR"



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, AA muhabirine Türkiye genelinde yağışların ekim ayında uzun yıllar ortalamasına göre azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde de ekimde yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını belirten Demirhan, "Bu sene Marmara Bölgesi'nde yağışlar ortalamaların altında kayıtlara geçti. Bu bizim için yeni bir şey değil. 2000'li yıllardan beri aslında biz böyle genel olarak ortalamaların altında bir yağışla mücadele ediyoruz. Bu durum bize kuraklığı getiriyor ama bir yandan da kuvvetli sağanakları da yaşıyoruz." dedi.

Demirhan, yağışların azalmasının dönemsel olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu durumu uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Marmara Bölgesi'nde geçen sene ve ondan evvelki sene de ekimde yağışların ortalamalara göre az olduğunu görmüştük. Bu ortalamaların altında kalmada meteoroloji de etkili ama asıl bizim bakmamız gereken nokta iklimsel yön. Bizim şu an ilgilendiğimiz nokta iklimsel değişiklik. Çünkü bizim ülkemiz iklimsel değişiklikten çok yoğun etkilenen bir ülke. Önemli miktarda etkilendiği nokta da kuraklık, susuzluk noktası. Trakya Bölgesi'nde, Marmara'nın güneydoğu bölgelerinde yine çok şiddetli kuraklık var. Kuraklıkla mücadele ediyoruz. Yağış azalıyor ama bir yandan da sellerle mücadele ediyoruz. Önümüzdeki sene de yine kuraklıkla mücadele ediyor olacağız."

"YAĞMUR SUYUNDAN MUTLAKA FAYDALANMAMIZ GEREKLİ"



Demirhan, barajların dolması için yağışların barajlara gelmesi gerektiğini aktararak, bir kısmı şehir merkezlerinde asfalt yüzeylere düşen yağışların büyük oranda kaybedildiğini ifade etti.

İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde nüfusun çok yoğun olduğunu, barajların zaman zaman dolduğunu ancak sonra tekrar boşaldığını dile getirerek, çok fazla buharlaşma yaşandığını kaydetti.

"ARABALARIMIZI, HALILARIMIZI YIKAMAK YERİNE SİLELİM"



Kuraklıkla mücadelede su tasarrufunun önemine işaret eden Demirhan, şöyle dedi:

"Suyumuzu daha verimli kullanabileceğimiz yollar bulmalıyız. Yağmur suyundan mutlaka faydalanmamız gerekli. Yeni yapılacak binalarda yağmur suyunu tutmamız çok önemli. Ayrıca damlayan musluklardan çok büyük bir su kaybı yaşıyoruz. Öncelikli olarak evimizdeki damlayan muslukları tamir ettirmeliyiz. Bahçe alanlarının sulanması biraz kısıtlanmalı. Evimizde dişimizi fırçalarken suyu açık bırakmamak, bulaşık makinemizi tam dolu halde çalıştırmak, çamaşır makinemizi de yine alabileceği kapasitenin en maksimumuna getirip ondan sonra çalıştırmak gerekiyor. Arabalarımızı yıkamak yerine silmek daha faydalı. Halılarımızı silmek, yıkamak yerine daha faydalı olacaktır. Yani suyu mümkün olduğu kadar az kullanmak ve tasarrufu desteklemek çok önemli.''