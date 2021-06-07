Marmara'da 7/24 temizlik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi açıklarında müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi. Ardından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

700 BİLİM İNSANI KATILDI

Akşam'ın haberine göre, Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen ve Marmara Bölgesi'ndeki illerin vali ve belediye başkanlarının katıldığı "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Kurum, konferansa 700 bilim insanı, belediye personeli, çevre daire koruma başkanlıkları, sivil toplum örgütlerinin katıldığını ve önerilerini sunduğunu kaydetti. Kurum şu bilgileri verdi: "91 ayrı noktadan numuneler aldık. Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde sürecimizi yürütüyoruz. Eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem de uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız."

HALİÇ GİBİ TEMİZLERİZ

"Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da yapılması gereken tüm adımları atıyor olacağız. Hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak inşallah müsilaj problemini halledeceğiz."

KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ

Ardından 22 maddelik eylem planını açıklayan Kurum "Bilim insanlarımıza göre azot miktarını Yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde bulunan tüm illerimiz, atıksu arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar" dedi.

TEMİZLİK BAŞLADI

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı. Ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için bariyer çekti, ardından da depolama tanklarına doldurdu. Bursa Teknik Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi de müsilajın tarımda gübre olarak kullanımını incelemek amacıyla numune topladı.

MARMARA DENİZİ'NİN TÜMÜ KORUMA ALANI

1. Koordinasyon Kurulu ve Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.

2. Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanacak.

3. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

4. 8 Haziran'dan itibaren, 7/24 esasıyla, müsilajın tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

5. Mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın deşarjı engellenecek.

6. Atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenecek.

7. Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak.

8. OSB'lerin ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

9. Atıksu arıtma tesislerinin yapımını daha kolay hale getirmek için işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

10. Marmara Denizi'ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.

11. Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.

12. Atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Denetimler, insansız hava araçları ve radar kullanılarak artırılacak.

13. Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde uygulamaya konulacak.

14. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacak.

15. Havzalarda, dere yataklarına tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecek.

16. Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacak.

17. Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

18. Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

19. Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

20. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacak.

21. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla platform oluşturulacak.

22. Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizi'ne etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.