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30 Ocak 2024 Salı 22:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 22:45:00

Marmara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

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Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydan geldi

Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gemlik Körfezi'nde olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.

Saat 20.55'te meydana gelen depremin derinliği ise 4.6 kilometre olarak duyuruldu.

Etiketler : Marmara Depremi Deprem Marmara Denizi
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