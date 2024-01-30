Marmara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gemlik Körfezi'nde olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.

Saat 20.55'te meydana gelen depremin derinliği ise 4.6 kilometre olarak duyuruldu.