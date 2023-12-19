Marmara sallandı, uzmanlar ayrıştı!

4 Aralık'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde peş peşe yaşanan 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından pazar gecesi saat 23:53'te Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Saat 01.15'te de Gümüşhane Kelkit'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar sarsıntılar "Olası Marmara depremini tetikler mi?" endişesi yaşarken, uzmanlardan da farklı açıklamalar geldi.

'GERGİNLİK BOŞALMASI'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından sosyal medya hesabından,"23.57'de Yalova- Çinarcık'da M4.2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok" diye konuştu

'GERİLİM BİRİKTİRİYOR'

Prof. Dr. Naci Görür ise, "Marmara Denizi, Çınarcık çukurluğunda 4.1 deprem oldu. Deprem adalar fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

'7'DEN BÜYÜK DEPREM OLUR'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, "4.1 Çınarcık fayzonunda, kuzeydeki bir fay üzerindeki depreme benziyor. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Deprem oluşturmaya aday yer İzmit çıkışıyla, Tekirdağ çukuru arasındaki fay boyunca 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz. Bu depremde onlardan biri gibi" açıklamasını yaptı.

TEHLİKE ÇINARCIK'TA

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise, "Burada kuzeydeki fay dediğimiz, Gemlik Fayı'nın kuzeyindeki Yalova Fayı'dır. a Adalar Fayı ve Kuzey Marmara'daki faylarla bir ilgisi yoktur. İstanbul'a doğru giden bir fay yoktur. İstanbul için 7.4'lük deprem senaryoları çöp. Marmara'nın kuzeyindeki fay ölü, tehlikeli fay Çınarcık bölgesinde" değerlendirmesinde bulundu.

'TETİKLEYİCİ DİYEMEYİZ'

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "4.1'lik deprem kuzey kolu üzerinde gerçekleşti. Bunu büyük Marmara depreminin tetikleyicisi olacağını söyleme şansımız yok" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Cenk Yaltırak da"Bu deprem 2015'ten süregelen depremlerin devamıdır" dedi.

İZMİR İÇİN KORKUTAN UYARI: KARŞIYAKA'DA ZEMİN ÇOK KÖTÜ

Türkiye Marmara Denizi'nde meydana gelen depremleri konuşurken, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir için uyarıda bulundu. İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu vurgulayan Yoshinori, "İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü" ifadelerini kullandı. Moriwaki, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da İzmir'deki fay hattının henüz kırılmadığını ve bölgede 6.9'a kadar büyüklüğünde bir deprem olasılığı bulunduğunu belirtmişti. Yoshinori, İstanbul'da Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar'da hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini belirtti.

DEPREMLER 2023'TE 56 BİN CAN ALDI

2023'te birçok ülke, yakın tarihinin 'en ölümcül' depremlerini yaşadı. 2023'ün en büyük şiddetli ve en çok ölümlü depremi ise Türkiye'de kaydedildi. Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7, saatler sonra da Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti. En çok ölümün yaşandığı 2. deprem, 8 Eylül'de Fas Marakeş'te meydana geldi. 7 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın Herat kentinde 7 Ekim'de meydana gelen 6.3'lük depremde 2 bin 500, Nepal Jumla'de de 3 Kasım'da 5.6 büyüklüğündeki felakette ise 157 kişi hayatını kaybetti.