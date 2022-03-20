Marmara Otoyol Ringi tamamlandı

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara Mayıs 2013'te, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde Temmuz 2016'da başlandı. Kara yolunun yanı sıra yüksek hızlı demir yolu geçişine sahip dünyanın en geniş platformlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 26 Ağustos 2016'da açıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin tamamı, 21 Mayıs 2021 itibarıyla hizmete girdi. Marmara Bölgesi'nde oluşturulan otoyol ringinin önemli parçası olan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiği, İstanbul şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

TAŞIMACILIĞIN MERKEZİ

Ülkenin en yoğun trafiğinin yaşandığı İstanbul, Sakarya ve Kocaeli güzergahının yüksek standartlı Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlanmasıyla Avrupa ile Asya kıtaları arasında doğal köprü konumundaki Türkiye, kıtalar arası taşımacılığın en önemli merkezi haline geldi. Sakarya'dan Kocaeli'ye, Kocaeli'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kınalı'ya, Kınalı'dan yeni inşa edilen ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü ile Balıkesir'e uzanan otoyol projeleri bir bir hayata geçirildi.

İZMİR'E KADAR KESİNTİSİZ

Avrupa ile Anadolu ve Asya'yı İstanbul Boğaz geçişleri dışında 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü ile birbirine bağlayarak yeni ve önemli alternatif ulaşım ağı kuruldu. Bu kapsamda Silivri'nin batısında kalan Kınalı mevkisinden giren araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Dilovası ve Bursa üzerinden İzmir'e kadar kesintisiz seyahat edebilir hale geldi.

İHRACAT HIZLANACAK TURİZM GELİŞECEK

Marmara Otoyol Ringi ile etkileşimdeki 9 il, ülke nüfusunun yüzde 37'sini, ihracatın yüzde 75'ini , ithalatın yüzde 79'unu, GSYİH'nin ise yüzde 65'ini oluşturuyor. Ticari girişim sayısının yüzde 43'ü de bu bölgede. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla mesafelerin kısalarak Türkiye'nin ihracatının hızlanması, turizminin artması bekleniyor. Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelen araçların, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak Ege'ye inmesi planlanıyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Toplam 398 kilometre

Türkiye kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline geldi.

KINALI-TEKİRDAĞ- ÇANAKKALE- BALIKESİR OTOYOLU

Toplam 354 kilometre

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Avrupa ile Asya arasında yeni ve önemli alternatif ulaşım ağı kuruldu.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Toplam 426 kilometre

İstanbul-İzmir arası 9 saatten 3,5 saate indi. Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi Geçişi 6 dakikaya indi. İstanbul'u sanayi kentlerine bağlıyor.