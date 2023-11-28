Marmara için fırtına uyarısı
Kaynak: TRT Haber
Marmara Bölgesi'nde bugün ve yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın yarın akşam itibarıyla etkisini azaltması bekleniyor.
Açıklamayı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptı. Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın bölgede yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.
Fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
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