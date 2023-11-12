Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI



İstanbul Valiliği, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."