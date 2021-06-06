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06 Haziran 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 14:08:00

Marmara Denizi'ndeki müsilajın ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: AA

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ursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Marmara Denizi'nde geniş alanlarda yayılan müsilajın (deniz salyası) tarım başta olmak üzere farklı alanlarda ekonomiye kazandırılması için numune alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, BTÜ, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturuldu.

Müsilaj oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve "Bursa Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Eylem Planı"nın hazırlanmasını hedefleyen komisyon çalışmalarına başladı.

Ayrıca, denizden toplanan müsilajın gübre veya farklı ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor. Bu kapsamda, projenin uygulayıcısı BTÜ Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, bir süredir laboratuvarda devam eden çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi deniz temizleme aracı ile Mudanya ilçesinden Marmara'ya açılarak numune topladı.

"Bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, müsilaj görünmeye başladıktan sonra alınan örnekler ile Büyükşehir Belediyesinin temizleme yapmasından sonraki örnekleri karşılaştırarak su kalitesindeki değişimleri incelediklerini bildirdi.

Toplanan müsilajı laboratuvarda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçireceklerini, tuzu ve diğer maddeleri uzaklaştıracaklarını belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Sadece bu mikroorganizmaların oluşturduğu polisakkarit yapısındaki maddeyi alıyoruz. Bunu laboratuvar ölçeğinde yaptık. Şimdi bunun toksikolojik testlerini yapıyoruz. Çeşitli güvenlik testlerinden geçtikten sonra bunu öncelikli olarak tarımda kullanmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahipler. Bu tür maddelerin antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri var. Bunları biyopestisit olarak yani tarımda mevcut zararlılara karşı bir ürün olarak kullanabilir miyiz, bunu incelemek istiyoruz."

Numune alma çalışmalarına eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Marmara Denizi'nde kirliliğin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından ileri biyolojik arıtma tesislerinden deniz ve sahil temizliğine kadar çok önemli yatırımlarının olduğunu vurguladı.

Özellikle son günlerde gündeme gelen müsilaj sorunu ile ilgili olarak hemen harekete geçtiklerini aktaran Cindoruk, "Bu bağlamda teknik üniversite ile aslında ilk somut adımı burada atmış oluyoruz. Burada amacımız aslında müsilaj oluşumunu önlemek ama oluştuktan sonra da bunu nasıl değerlendirebiliriz, geri kazanımını sağlayabilir miyiz noktasında hocalarımızla birlikte çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yıldız Odaman Cindoruk Marmara Denizi müsilajın
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