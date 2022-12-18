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18 Aralık 2022 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 16:04:00

Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor" başlıklı uyarısı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : istanbul valiliği marmara denizi fırtına
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