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17 Ağustos 2023 Perşembe 12:49:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:49:00

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi 6-8 kuvvetinde fırtına
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