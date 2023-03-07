Marmara Denizi'nde korkutan

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde saat 11.36'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.