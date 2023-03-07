Marmara Denizi'nde korkutan
Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde saat 11.36'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:3.6 (Mw)<br>Yer:Marmara Denizi -[21.16 km]Marmaraereğlisi (Tekirdağ)<br>Tarih:2023-03-07<br>Saat:11:36:30 TSİ<br>Enlem:40.826 N<br>Boylam:27.764 E<br>Derinlik:8.63 km<br>Detay:https://t.co/qVRHnE6rQW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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