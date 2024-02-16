Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

BATAN KURU YÜK GEMİSİ İÇİN DALIŞ YAPILACAK



Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün saat 06.32'de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali geldiği anımsatıldı.

İvedilikle tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına olayın bildirildiğine işaret edilen açıklamada, gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, geminin acentesi, personel listesi beyanındaki denizciler ile Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'ndeki mobil cep telefonlarıyla temas kurulmaya çalışıldığı ancak yanıt alınamadığı belirtildi.

Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nden alınan geminin son pozisyonu da ekiplerle paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir. Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecek."