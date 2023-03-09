Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi -[14.41 km]Karacabey (Bursa)
Tarih:2023-03-09
Saat:08:28:53 TSİ
Enlem:40.523 N
Boylam:28.237 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6U1bLrEnNv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.
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