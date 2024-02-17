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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
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17 Şubat 2024 Cumartesi 06:01:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 06:01:00

Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 05:52'de meydana gelen deprem, 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Balıkesir'in Gönen ilçesinde hissedildi.

Etiketler : deprem AFAD Marmara Denizi
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