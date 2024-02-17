Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 05:52'de meydana gelen deprem, 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Balıkesir'in Gönen ilçesinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Erdek Körfezi -[03.96 km]Gönen (Balıkesir)
Tarih:2024-02-17
Saat:05:42:05 TSİ
Enlem:40.30639 N
Boylam:27.54694 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/h6F6wgTqmt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
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