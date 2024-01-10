Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi -[03.36 km]Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-01-10
Saat:20:10:06 TSİ
Enlem:40.41167 N
Boylam:28.87056 E
Derinlik:11.2 km
Detay:https://t.co/pOqVrMXFG1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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