VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terörist Rojda Bilen etkisiz hale getirildi! MİT görüntüleri paylaştı
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Sürecinde QUA Granite Gücü!
Marmara Denizi 3.5 ile sallandı
Dulkadiroğlu 4.0 ile sallandı
Seçim yasakları yarın başlayacak
20 Mart 2024 Çarşamba 09:26:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 09:26:00

Marmara Denizi 3.5 ile sallandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.71 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 09:21'de kaydedildi.

Etiketler : istanbul deprem bursa yalova
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX