Marmara Denizi 3.5 ile sallandı
Kaynak: TRT Haber
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 9.71 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 09:21'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi -[02.42 km]Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
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