Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Kaynak: AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
- Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisizleştirildi
- Meteorolojiden yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı
- MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
- Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
- Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
- MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi