Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
Kaynak: AA
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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