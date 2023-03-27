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27 Mart 2023 Pazartesi 15:35:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 15:35:00

Marmara Bölgesi'nde fırtına ve don uyarısı

Kaynak: AA

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Trakya'da akşam saatlerinden itibaren, İstanbul ve çevresinde yarın fırtına, çarşamba günü de Sakarya ve Yalova'da kuvvetli zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Trakya'da akşam saatlerinden itibaren, İstanbul ve çevresinde yarın fırtına, çarşamba günü de Sakarya ve Yalova'da kuvvetli zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yarın da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güney, zamanla da batı ve kuzeybatı yönünden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba gününden itibaren de bölgede hafif, Sakarya ve Yalova'da ise kuvvetli zirai don öngörülüyor.

Tarımla uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Etiketler : marmara bölgesi fırtına don uyarı

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