Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımına fırtına engeli
Kaynak: TRT Haber
Marmara bölgesinde fırtına ve yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı kentlerde deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.
Kuvvetli lodos Marmara'da deniz ulaşımını engelledi.
BUDO, internet sitesinden yaptığı açıklamayla bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Fırtına nedeniyle Çanakkale'deki bazı feribot seferleri de gün içinde iptal edildi.
Yağış, İstanbul'da ise trafiğe neden oldu. İş çıkış saatinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
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