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29 Eylül 2023 Cuma 14:59:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 14:59:00

Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji marmara bölgesi yağış
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