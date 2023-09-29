Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Altın Portakal'da FETÖ skandalı! Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çekti
- "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı
- Sibergöz Operasyonu: 45 şahıs yakalandı
- Bakan Göktaş: Eğitime ve gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdı
- Çanakkale'de AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taşla kıran kişi yakalandı
- Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı