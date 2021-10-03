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03 Ekim 2021 Pazar 17:51:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 17:51:00

Market talimatı: Vatandaşa ucuz ve kaliteli ürün ulaştıracağız

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti. Çıkışta açıklamada bulunan Erdoğan, kooperatife bağlı market sayınının artırılacağını, vatandaşa daha kaliteli ürün ulaştırılacağını söyledi.

Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE İLK ETAPTA 1000 KADAR YAPILMASI TALİMATINI VERDİK"

Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum." diye konuştu.

Etiketler : Emine Erdoğan başkan erdoğan Sümeyye Erdoğan Bayraktar market fiyatları market düzenlemesi
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