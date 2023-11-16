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16 Kasım 2023 Perşembe 20:36:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 20:36:00

Mardin'deki 'narkogüç' operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde gerçekleştirilen "narkogüç" operasyonlarında, 70 kilogram uyuşturucu ve 148 kök Hint keneviri ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : MARDİN NARKOTİK OPERASYON
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