VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Sosyal medyadaki iddialara yalanlama
İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı
Malezya'dan TUSAŞ'a övgü: Kapasitesini aktif biçimde artırıyor
Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangını 3. gününde
ABD'den Belarus uyarısı: Ülkeyi terk edin!
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:16:00

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 13 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçti. Yapılan takip sonucu ekipler, ilçe merkezinde bulunan Ulucami Mahallesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde N.A. ve A.Y. isimli şahısları durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada satışa hazır 13 paket bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Midyat Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan N.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine konulurken, A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Etiketler : mardin midyat uyuşturucu operasyonu
Miço Karan

Miço Karan
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX