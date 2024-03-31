Mardin'de engelli veya hastalar “seyyar sandık” ile oyunu kullandı
Kaynak: İHA
Mardin'de 164 bin 679 seçmen sayısıyla en büyük ilçe olan Kızıltepe'de 30 engelli veya hasta seçmen için 1 tane seyyar sandık bulunuyor.
Kızıltepe'de oy verme işlemlerinin başlamasının ardından hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı.
Kızıltepe İlçe Seçim Kurulu görevlileri, ilçe genelinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.
İlçede 1 seyyar sandık ve 30 engelli veya hasta seçmen bulunuyor.
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