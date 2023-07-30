VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç Başbakanı'ndan itiraf: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi durumu yaşıyoruz
Esenyurt'ta 102 ayrı noktada 2 bin 112 personel ile asayiş uygulaması yapılıyor
Başkan Erdoğan'dan A Millî Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi: Libyalıların iradesi için çalışmalar sürüyor
Lübnan ordusu, mülteci kampındaki çatışma sırasında bazı askerlerin yaralandığını açıkladı
Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı
30 Temmuz 2023 Pazar 21:42:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 21:42:00

Mardin'de çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile bireyleri PTT Caddesi'nde karşılaştı.

Aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Mardin ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında bir araca da kurşun isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler : Mardin Nusaybin silahlı kavga akraba kavgası yaralananlar ağır yaralılar aile kavgası
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX