Mardin'de bir terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda bir teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir terörist sağ olarak yakalandı.

Teröristle birlikte kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.