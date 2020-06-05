Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonda teröristlerle birlikte, 2 M-16 piyade tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
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