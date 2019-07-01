Mardin Valiliği: Suriye sınır hattında uzun boylu bitki yetiştirilmeyecek

  • Bist 100
    99.735
  • Dolar
    5,6458
  • Euro
    6,3909
  • Altın
    252,7909
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çanakkale Bayramiç'teki orman yangını söndürüldü Çanakkale Bayramiç'teki orman yangını söndürüldü
Arap Birliğinden Mescid-i Aksa etrafındaki kazı çalışmalarına tepki Arap Birliğinden Mescid-i Aksa etrafındaki kazı çalışmalarına tepki
"Karadeniz'in Zeugması" Hadrianaupolis'te kazı çalışmaları başladı "Karadeniz'in Zeugması" Hadrianaupolis'te kazı çalışmaları başladı
'Balyoz darbe planı davası' hakimi Ömer Diken FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi 'Balyoz darbe planı davası' hakimi Ömer Diken FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:S-400 Hava Savunma Sistemi'ne KKTC de dahil edilmeli YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:S-400 Hava Savunma Sistemi'ne KKTC de dahil edilmeli
'Ben yeşilde geçtim' deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti 'Ben yeşilde geçtim' deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti
Fransa'da sarhoş müşteriler Türk işletmeciyi bıçakladı Fransa'da sarhoş müşteriler Türk işletmeciyi bıçakladı
Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
Karadeniz’de ''Sea Breeze 2019'' tatbikatı başladı Karadeniz’de ''Sea Breeze 2019'' tatbikatı başladı
1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Atla Gel Şaban mı, Çarkıfelek mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Atla Gel Şaban mı, Çarkıfelek mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
İran: Uranyum seviyesinin aşılması nükleer anlaşmadaki hakkımız İran: Uranyum seviyesinin aşılması nükleer anlaşmadaki hakkımız
İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması
Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü
Son dakika... Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı Son dakika... Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı
Nijerya'da 27 kişiyi taşıyan yolcu teknesi battı Nijerya'da 27 kişiyi taşıyan yolcu teknesi battı
Japonya'da ticari amaçlı balina avı 33 yıl aradan sonra yeniden başladı Japonya'da ticari amaçlı balina avı 33 yıl aradan sonra yeniden başladı
Trabzonspor'da 9 imza birden Trabzonspor'da 9 imza birden
Ever Banega'nın menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor Ever Banega'nın menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor
Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir?
Diyarbakır’da damat dehşeti: Kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı Diyarbakır’da damat dehşeti: Kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı
Umut Meraş için Bursaspor'dan resmi açıklama: Aşama kaydedilmedi Umut Meraş için Bursaspor'dan resmi açıklama: Aşama kaydedilmedi
Somali'den Kenya'ya protesto notası Somali'den Kenya'ya protesto notası
Almanya'da helikopter düştü Almanya'da helikopter düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 16:42 | Pazartesi

Mardin Valiliği: Suriye sınır hattında uzun boylu bitki yetiştirilmeyecek

Mardin'de, Suriye sınırında uzun boylu bitkilerin ekimine izin verilmeyecek. Mardin Valiliği, sınır emniyetini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hudut güvenliği ile anız yangınlarının önlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

Genelgede, hudut karakollarının sorumluluk alanında yer alan birinci ve ikinci derece kara yasak bölge sınırları içerisindeki tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolları arasında kalan alanlarda) uzun boylu bitkilerin (mısır, ayçiçeği, meyve bahçesi ve benzeri) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca izin verilmeyeceği belirtildi.

Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliğini tehlikeye düşürecek uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği alanlar için kaymakamlık ve hudut karakolları ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince her türlü tedbirin alınacağı kaydedilen genelgede,"Belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklar vasıtasıyla bütün üreticilere gerekli duyurular yapılacaktır." denildi.

ZARARLARI HUTBEDE ANLATILACAK

Anız yakılmasının engellenmesi için de çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan genelgede, düzenlenecek eğitim programlarında anız yakımının zararı hakkında çiftçilerin bilgilendirileceği vurgulandı. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Alınan tüm önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek. Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayrılacak. İl Müftülüğünce camilerde anız yangınlarının zararları ile ilgili hutbeler okunacak."

"GÜVENLİK KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ DESTEKLİYORUZ"

Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye sınırı hattında bulunan iller arasında Mardin'in ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Alınan kararın, ülkenin, bölgenin ve insanların güvenliğiyle ilgili olduğuna işaret eden Öter, güvenliğin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

"Güvenlik konusunda her türlü tedbiri destekliyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün komşu ülkelerin başına gelenleri görüyoruz. Tedbirleri desteklememiz gerekiyor." diyen Öter, şöyle konuştu:

"Önce güvenlik, ülkenin birliği, kardeşliği ve huzuru diyoruz. Bu her şeyin önünde geliyor. Alınan güvenlik tedbirlerini arazi sahiplerinin de desteklemesi gerekir. Anız yakanlar milli servet olan bu topraklara büyük zarar veriyor. Anız yangınlarına yönelik alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Ceza ve ödül sistemi uygulansın istiyoruz. Caydırıcı cezalar getirilsin. Ödül ve ceza sistemi uygulanırsa hiç kimse yakmaz."

"DEVLETİMİZİN ALDIĞI ÖNLEM ÇOK ÖNEMLİ"

Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde çiftçilik yapan Mehmet Nezir Aydın da yıllardır baba mesleği çiftçiliği sürdürdüğünü söyledi. Alınan güvenlik önlemlerin önemine değinen Aydın, "Bizim için en önemli şey güvenlik. Devletimizin aldığı önlem çok önemli. Çiftçilerin bilgilendirilmesi lazım. Sınırda mısır ekmiyoruz, fıstık ekecektik, yasaktan dolayı onları da ekmiyoruz. Devletimizden ricamız, önce güvenlik. Ekmediğimiz yerler için destek verilsin. Ekilecek ürünler için de bizi bilgilendirsin." şeklinde konuştu

AA

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı!
Güvenlik Uzmanı Caşın'dan önemli 'Libya' açıklaması: Hafter'in amacı...
Plajda hanımını döven kocaya görgü tanıklarından meydan dayağı
Siirt'te 112'ye yapılan çağrılar bu kadarına da "pes" dedirtti
Tepe taklak olan dolar nereye gidiyor?
Ergenekon davasında karar
Putin'den sonra şimdi de o ismin ayı ile fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika... İran medyası dünyaya duyurdu! Nükleerde kritik sınır aşıldı
Diagne'den çok konuşulacak açıklamalar
Hafter Ankara'nın mesajını aldı! 6 Türk serbest bırakıldı
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Savunma sanayiinde müthiş bir gelişme daha! Tamamen yerli ve milli
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Bir saatte bir milyon beğeni
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Züleyha, Mahmut'un otomobili yerine başkasının otomobilini yaktı
Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ