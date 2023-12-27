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27 Aralık 2023 Çarşamba 11:47:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 11:47:00

Mardin Valiliği duyurdu... Özel güvenlik bölgesi ilan edildi

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Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 27 Aralık 2023-10 Ocak 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : mardin özel güvenlik bölgesi valilik
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