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Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu
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19 Mayıs 2023 Cuma 15:19:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 15:19:00

Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu

Kaynak: AA

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Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı nedeniyle özellikle Mardin kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, yarın da etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Şırnak

Toz taşınımının etkisinin görüldüğü Şırnak merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Dün akşam başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale geldi.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağı belirtildi.

Siirt

Siirt'te de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dünden itibaren devam eden toz bulutu, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde düşüşe neden oldu.

Etiketler : Suriye ve Irak kaynaklı Siirt toz taşınımı
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