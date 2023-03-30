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30 Mart 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 15:30:00

Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor

Kaynak: AA

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Ekvator Ginesi'nde ölümcül Marburg virüsüne yakalananların sayısı 13'e çıktı.

Ekvator Ginesi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs bulaşanların sayısının 13'e, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Salgının başından bu yana bir kişi hastalığı atlatıp sağlığına kavuşurken, Bakanlığın takip ettiği temaslıların sayısının 825 olduğu aktarıldı.

Ekvator Ginesi'nin yanı sıra Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da da geçen hafta virüse rastlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu duyurmuştu.

MARBURG VİRÜSÜ

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Etiketler : marburg virüsü ekvator ginesi ölümcül

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