Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Maaş veremeyiz, ücretsiz izne çıkaracağız

İstanbul'da seçmeni oy verdiğine pişman eden CHP'li İmamoğlu yönetiminin ardından Ankara'da da sorunlar patlak vermeye başladı.



CHP'Lİ BELEDİYELER KASALARI BOŞALTTI! DİBİ GÖRDÜLER...

Seçimden önce kendilerine yönelik ithamlara ''Seçilirsek kimseyi işten çıkarmayacağız'' diyerek cevap veren CHP'li belediye başkanları belediye gelirlerinde doğru muhasebeyi yapamayarak ekonomik sorunlarla baş başa kaldı. Bu sebeple dar boğaza giren belediyelerde işçilerin maaşları dahi ödenemeyecek duruma gelindi.

ANKARA BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA MAAŞ ÖDEYEMEYECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, telefon bağlantısıyla katıldığı bir canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Belediyenin dar boğaza girdiğini itiraf eden Yavaş, ilerleyen günlerde Ankara'da belediye bünyesinde çalışanlara maaş ödenemeyeceğini söyledi.

'MADEM MAAŞ ÖDEYEMEYECEKTİNİZ 3000 İŞÇİYİ NEDEN ALDINIZ?'



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan geldi. Burhan yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Yavaş dün akşam Global TV'de maaşları ödeyemiyoruz dedi. İşçi çıkaracağız diyorsunuz. Peki neden 3 binden fazla yeni işçi aldınız? Samimi olun. Ankara Meclis Üyesi olarak soruyorum? Madem para yok, rutin hizmetleri bile yapamıyorsunuz. Neden işçi aldınız?''