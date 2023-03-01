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01 Mart 2023 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 07:44:00

Mansur Yavaş'tan büyük ayıp! Depremzede kente şartlı yardım

Kaynak: Sabah

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Kahramanmaraş'taki altyapı çalışmaları için malzeme şartı koşması büyük tepki çekti. Malzeme listesini sosyal medyada yayınlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bunları vermezseniz çalışma yapamayız' demişler. Şartlı yardım. Yazıklar olsun" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalara bir belgeyle tepki gösterdi.

Sayan, Twitter'dan, "Ankara ASKİ'nin Kahramanmaraş KASKİ'den talep ettiği malzemeler" başlıklı listeyi paylaşarak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, depremzede Kahramanmaraş Belediyesi'nden istediği malzeme listesi.

'Bunları vermezseniz çalışma yapamayız' demişler. Şartlı yardım. Yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Sayan, şunları söyledi:

Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla denk gelmedim, görmedim.

Onun dışında Ankara ASKİ, Kahramanmaraş Belediyesi'nden talepte bulunmuş; 'Siz bu malzemeleri verirseniz, biz size bu işleri yaparız' demişler. Yazıklar olsun diyorum."

"DEVLET HER YERDE VAR"

Muhalefet belediyeleri 'İktidarı nasıl sıkıntıya düşürebiliriz?' derdine düşmüş. Vatandaşı kurtarmanın derdinde değiller.

Defne Belediyesi tek bir çadır olmadığını söyledi, Çadırkent, Defne Belediyesi bölgesinde çıktı.

'ÇADIR TİYATROSU OYNUYORLAR'

Muhalefet kasıtlı olarak çadır üzerinden hükümete saldırıyor. Çadır tiyatrosu kurmuşlar orada oynuyorlar.

Bizler çadırlara vatandaşları yerleştirdik, şimdi konteyner kentlere, kalıcı yerlere geçtik. Dolayısıyla aramızdaki fark anlaşılıyor.

Mansur Yavaş dört ilde paylaşım dahi yapmamış ama algılarla tüm işleri kendilerini yapmış gibi lanse ediyorlar.

Etiketler : Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Mansur Yavaş Çadır tiyatrosu kurmuşlar

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