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Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale skandalı! Aynı aile şirketlerine milyonlarca lira para akmış
24 Mart 2024 Pazar 14:32:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 14:32:00

Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale skandalı! Aynı aile şirketlerine milyonlarca lira para akmış

Kaynak: Star.com.tr

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Göreve geldiğinde ihalede şeffaf ve adaletli davranacağı konusunda namus söz veren Mansur Yavaş, bu sözünü tutmadı. Yavaş 5 yıl boyunca adres telim ihaleler gerçekleştirdi. Hatta Yavaş'ın 1 aileye 12 şirket üzerinden 1 milyar 594 milyon TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı.

Ankara'nın her yerine 4 bin ihaleyi canlı yayınladıklarını ifade ettiği seçim reklamlarını asan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihalelerine her gün bir yenisi ekleniyor. Mansur Yavaş'ın 1 aileye 12 şirket üzerinden 1 milyar 594 milyon TL'lik ihale verdiğini ortaya çıktı. ABB Başkanı Yavaş, bir konuşmasında ihaleleri yakınlarına verdiğini iddia edenlerin savcılığa başvurmasını istemiş, "Arkasında duran namussuz şerefsizdir. Artık şeffaf, açık yönetim var" demişti.

GEREKLİ SUÇ DUYURU YAPILDI

ABB Meclis Denetim Komisyonu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş yönetiminin ihalede usulsüzlük yaptığına dair bulguları ortaya çıkardı. ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Yani bir aile 12 tane şirket üzerinden 27 adrese teslim ihale almış oldu. İhale bedeli 1 milyar 594 milyon lira olarak belirlenirken konuyla alakalı da gerekli suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine Mansur Yavaş'ın "Mansur Yavaş yakınlarına ihale verse sizin 2'inci başkanınız ihale mi alabilirdi. Onlar eski dönemdeydi. Artık şeffaf, açık yönetim var" sözleri de akıllara geldi.

AYNI AİLE FARKLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ABB'DE VURGUN YAPMIŞ!

Yavaş meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmasında, "Benim en ufak bir yakınım uzaktan yakından hiç ihale ile ilgilenmez. Bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek" sözlerini kullanmıştı.

Söz konusu denetim raporunda ortaya çıkarılan bulgularda ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Söz konusu şirket sahipleri ve şirketleri şu şekilde sıralandı;

Raporda İlknur Gözel isimli şahsın, "Proyap İnş. A.Ş, Vektörel Proje Müh. İnş. A.Ş, Matris Alt. Müh. A.Ş, Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü ortaya çıktı. Ayrıca Proyap İnş A.Ş'nin de Matris Alt. Müh. A.Ş'nin şirket paylarının tamamına sahip olduğu belirtiliyor.

Eren Kılavuz isimli şahsın, Irman San. Müh. İnş. A.Ş'nin eski hisse sahibi olduğu belirtilirken söz konusu şirketin şu anki hisse sahibinin Proyap A.Ş olduğu vurgulandı. Ayrıca Eren Kılavuz'un da Matris Alt. Müh. A.Ş'de geçmişte hissesi olduğu belirtildi.

Ali Kılavuz isimli bir başka şahsın ise Yoljan Mak. İnş. A.Ş'de hem hisse sahibi hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Ruhi Kılavuz isimli şahsın da Ulaş San. Müh. İnş. LTD. ŞTİ'de hisse sahibi ve şirket müdürü olduğu anlaşıldı. Özlem Kılavuz isimli kişinin de Skorer Sayaç LTD. ŞTİ'nin eski hisse sahiplerinden olduğu görüldü.

Ahmet Kılavuz'un da Dikyol Mak. Akaryakıt A.Ş'nin eski ortaklarından olduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu denetim raporunda KLV İnş. A.Ş ve Proyap İnş. A.Ş'nin aynı adreslerde olduğu ortaya çıktı. Yine bu gruba dahil firmalardan Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş ve İnterkon Müh. Müşavirlik A.Ş'nin adreslerinin aynı binada olduğu anlaşıldı.

Etiketler : mansur yavaş ihale ankara
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