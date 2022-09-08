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08 Eylül 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 17:00:00

Mansur Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle

Kaynak: Yeni Şafak

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adaylık krizi derinleşiyor. Katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin sorulan soruya, 'Şikayet etmeden yollarına devam etsinler.' şeklinde cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir hamle Mansur Yavaş'tan geldi.

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün katıldığı canlı yayında dikkat çeken mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli." şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin ise "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu.

SOĞUK SAVAŞ'TA YENİ HAMLE YAVAŞ'TAN

Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının üzerini bir kez daha çizmesinin ardından Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl yapımına başladığı Başkent İlçeler Terminali ve Yeni Balık Hali'nin açılışı, dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEZDEN GELDİ

Törende açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş'ın konuşması, hem sosyal medya hesabından hem de ABB TV kanalından canlı olarak yayınlandı. Ancak Yavaş'ın konuşmasını tamamlamasının ardından sosyal medya hesabında ve ABB TV'deki canlı yayın kesildi.

Daha önceki etkinliklerde kendi konuşmasının yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını da canlı yayınlatan Yavaş'ın bu hamlesinin Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Kılıçdaroğlu ABB TV kanalı Mansur Yavaş
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