Mansur Yavaş'tan 171 kişiye kıyak: Mülakatsız işe alım yapılmış!

31 Mart Yerel Seçimleri geldi çattı. Kaybedeceğini anlayan Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş ise seçim dönemi boyunca yalan ve iftiraya sarıldı. Algı operasyonları ile Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'u hedef aldı. Mal varlığı üzerinden Altınok'a yüklenen ve 600 konut iddialarının yalanlanmasının ardından tek bir açıklama yapamayan Mansur Yavaş, Altınok'un aile fertlerini mülakatsız işe başlattığı yalanını ortaya attı.

Sabah'ın haberine göre, Sayıştay raporları, Mansur Yavaş yönettiği ABB'deki liyakatsizliğini gün yüzüne çıkardı. Öyle ki Yavaş'ın yönetimi altında bulunan belediye şirketlerinden ANFA'ya sınavsız mülakatsız ve İŞKUR'a bildirim yapılmadan 171 personel alındığı Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı.

İŞKUR'A BİDİRİM YAPILMADAN PERSONEL ALINDI

Sayıştay Başkanlığı'nın denetim raporunda belirtildiği üzere;

"Anfa Güvenlik Ltd. Şti.'ne yapılan işçi alımlarında işe alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmediği görülmüştür. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının son paragrafında, belediye şirketlerinin işçi alım ilanlarının Türkiye İş Kurumuna bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu ilanların kurumun internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile T.C. Sayıştay Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir.

28.04.2018 tarihli ve 9483 sayılı "Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı" konu başlıklı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genelgesi'nde de yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine benzer olarak belediye şirketlerinin yeni işçi alımlarında alım ilanlarını duyuru amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne göndermesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, şirket tarafından 2019-2021 yılları arasında şirkete 171 adet yeni işçi alımının yapıldığı ve söz konusu yapılan bu alımlarda alım ilanlarının İŞKUR'a gönderilmediği tespit edilmiştir. Şirkete alınacak yeni işçiler şirket tarafından ihtiyaca göre şifahen belirlenip istihdam edilmekte olup bu uygulama şirkete yapılacak işçi alımlarında liyakatın, objektifliğin ve şeffaflığın ortadan kalkmasına ve işçi istihdamında rekabetin sağlanamamasına neden olmaktadır. Ayrıca şifahen gerçekleştirilen işçi istihdamı, istihdam edilmek için gerekli şartları sağlayan pek çok kişinin söz konusu alım için başvuru yapamamasına neden olmaktadır.

Bu itibarla, şirket tarafından yapılacak yeni işçi alımlarında mezkur mevzuat hükmü ve anılan genelge uyarınca işçi alım ilanlarının İŞKUR ve diğer iletişim araçlarıyla duyurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kamu idaresi cevabında bundan sonra yapılacak işçi alımlarında İŞKUR'a bildirimde bulunulacağı belirtilmişti"

YAVAŞ BU ALIMLARA CEVAP VEREMİYOR

Yavaş'ın bu alımlara yönelik şeffaf bir şekilde açıklamaması ve iddialara cevap vermemesi dikkat çekiyor. Sınavsız personel alımının kul hakkı olduğunu vurgulayan Yavaş, ancak kendi dönemindeki uygulamalara dair çelişkili bir durum ortaya koyuyor. Yavaş'ın belediye şirketlerine sınavsız alınan 171 kişiyi açıklamaması ve bu konudaki iddialara net bir cevap vermemesi, kamuoyunda şeffaflık ve dürüstlük konusundaki algısının aslında bir reklam çalışması olduğunu ortaya koyuyor.

BELGESİ İSPATSIZ İDDİLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sonuç olarak, Mansur Yavaş'ın haksız iddiaları ve çelişkili uygulamaları kamuoyunda büyük bir tartışma yaratıyor. Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok'a yönelik belgesiz saldırıları ve kendi dönemine ilişkin şeffaflık eksikliği, seçmenler arasında güvenilirlik konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Bu çerçevede, Yavaş'ın haksız iddiaları ve 171 personel alımı, seçim atmosferinde seçmen üzerindeki etkini de derinleştirecek.