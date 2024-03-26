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26 Mart 2024 Salı 08:50:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 08:50:00

Mansur Yavaş'ın algı operasyonu elinde patladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın iş bulamadığı gerekçesiyle gittiği Londra'da YVS IT LTD. isimli bir danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın, "Kızım Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye gitmek zorunda kaldı" diyerek giriştiği algı operasyonu elinde patladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mağduru oynamaya çalıştığı kızı Çağlayan Yavaş'ın İngiltere'de şirket kurduğu ortaya çıktı.

İşi ve parası olmadığını iddia eden Yavaş'ın İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu merak konusu oldu.

Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 Bin Euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.

DANIŞMANLIK VE YAZILIM ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET

YVS IT LTD isimli kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:

"Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular"

LONDRA'DAN EV ALINDI

Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra'dan ev almış ve bunun da 32 yıllık vadeyle ödendiğini ifade etmişti.

Yavaş'ı işaret eden Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?

Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne? Londra'dan ev aldım diyorsun.

Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi." sorusunu sormuştu.

Etiketler : mansur yavaş londra şirket
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